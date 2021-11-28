Взрослые люди чувствуют депрессию из-за соцсетей - исследование
Новое исследование Гарвардского университета предупреждает, что взрослые в возрасте от 35 лет и старше склонны к депрессии, если они проводят слишком много времени в социальных сетях, сообщает Сегодня.
В исследовании приняли участие более 5400 американцев среднего возраста.
Как выяснилось, те, кто часто пользуется Facebook, TikTok и Snapchat, чаще сообщают о симптомах депрессии.
Одна из их теорий заключается в том, что взрослые среднего возраста, возможно, чувствуют себя неуместно, используя соцсети. То есть, пребывание там заставляет их чувствовать себя старше.
Ученые предполагают, что люди склонны сравнивать свою несовершенную жизнь с улучшенными, отредактированными и кажущимися идеальными образами жизни других людей.
Именно это может способствовать возникновению симптомов, считает Аманда Джордано, доцент кафедры консультирования и развития человеческого потенциала Университета Джорджи.
Теория о том, что взаимодействие в социальных сетях не может адекватно заменить глубину живого общения, также может способствовать этому риску.