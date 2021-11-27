В Британии подтвердили два случая заражения штаммом "омикрон"

В субботу, 27 ноября, в Великобритании подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Случаи заражения связаны с поездками в Южную Африку, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил министр здравоохранения Британии Саджид Джавид.

"Нам стало известно о двух случаях заболевания в Великобритании вариантом "омикрон". Эти два случая связаны между собой и имеют связь с поездками в Южную Африку. Эти люди самоизолируются в своих семьях, пока проводится дальнейшее тестирование и поиск контактов" , - написал министр.

При этом он добавил, что вирус выявили в Ноттингеме и Челмсфорде.

"В качестве меры предосторожности мы проводим дополнительное целевое тестирование в пострадавших районах - Ноттингеме и Челмсфорде - и секвенируем все положительные случаи. Это быстро развивающаяся ситуация, и мы предпринимаем решительные шаги для защиты здоровья населения" , - добавил Джавид.

Министр также подчеркнул, что Минздрав Британии добавит четыре страны в "красный список" для путешественников с 28 ноября.