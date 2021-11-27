Взрыв газа в Николаевской области: есть погибший

По предварительным данным, в результате взрыва газа в 5-этажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области один человек погиб и трое пострадали, сообщает Украинская правда.

В Николаевской ОГА заявили, что погиб пожилой мужчина, которого эвакуировали из соседнего подъезда. По предварительной информации, он скончался от остановки сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.

Проведена экстренная эвакуация 62 жителей пострадавшего и более 20 жителей соседнего дома.

Взрыв предварительно классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Развернут городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Новоодесской территориальной общины. Представителями Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины развернут штаб для оказания помощи пострадавшим.

Для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ привлечены 116 человек и 27 единиц техники.