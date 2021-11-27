В ОАЭ заявили о 100-процентной вакцинации населения

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сообщили о достижении в борьбе с пандемией коронавируса – по данным на 26 ноября 100% жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а более 90% граждан и резидентов прошли полную вакцинацию, сообщает Русские Эмираты.

Речь идет о населении страны, которое соответствует критериям прививочной кампании. Эмираты остаются одним из лидеров программы вакцинации и массового ПЦР-тестирования.

Благодаря массовой прививочной кампании ОАЭ смогли открыть границы и возобновить проведение массовых мероприятий.

Вакцины от коронавируса в ОАЭ

В декабре 2020 года власти Дубая первыми в Эмиратах одобрили вакцину Pfizer-BioNTech. Позже власти ОАЭ одобрили британскую Oxford-AstraZeneca и американскую Moderna для иммунизации взрослого населения. Вакцинами Sinopharm и Pfizer также начали прививать детей.

Согласно отчету, хотя бы одну дозу вакцины сегодня получило 53,9% населения Земли. Во всем мире было введено более 7,85 млрд доз.