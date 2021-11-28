Четыре главных элемента для здоровой работы организма

Главными веществами, которые необходимы человеку для здоровой работы организма, являются витамины D3, K2, кальций и комбинация аминокислот L-аргинин + L-цитруллин, сообщает Обозреватель.

Об этом заявляет профессор кафедры хирургии Венского медицинского университета Игорь Хук.

Как отмечается на сайте ученого, эти четыре компонента можно сравнить с четырьмя колесами автомобиля, которые заботятся о двигателе. В организме роль последнего выполняет оксид азота.

D3, K2, кальций и L-аргинин + L-цитруллин – главные вещества для организма. Источник: Pixabay

"Представьте, что наше тело – это "Тесла", а двигатель – оксид азота. Мы принимаем оксид азота как должное, поскольку это наше тело, но нам нужно заряжать его, пополнять его и заботиться о нем. Мы не можем принимать оксид азота в качестве отдельной добавки, поскольку это газ, но мы можем настроить четыре колеса, чтобы они заботились о двигателе" , – объясняет врач.

По словам ученого, очень важно поддерживать необходимый уровень оксида азота, поскольку именно без этого элемента, а не без кислорода (как считалось ранее), сердечная мышца мгновенно прекращает качать кровь.

Помимо полезных добавок, человеку необходимы регулярные занятия спортом. Источник: Pixabay

При этом уровень оксида азота снижается в результате физической, а также умственной активности, которой в наши дни стало гораздо больше в связи с развитием цифровых технологий, объясняет доктор Хук.

Кроме того, врач подчеркивает, что употребление добавок, которые содержат четыре названных компонента, помогает быть здоровее, однако в то же время для этого необходимо стараться избегать стресса, употребления алкоголя, полноценно питаться и регулярно заниматься спортом.

Игорь Хук – австрийский врач украинского происхождения. Источник: drhuk.com

Игорь Хук – австрийский врач украинского происхождения. Он родился в 1952 году в Гданьске (Польша), в семье украинцев. Стать врачом он решил стать в возрасте в 13 лет, когда умерла его мать. Медицинское образование получил в Гданьске. Как отмечается на сайте профессора, будучи студентом-медиком, в то же время он увлекся исследованием истории Украины – "страны, которой принадлежит его сердце".