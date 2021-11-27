Как переоформить пенсию во время переезда: инструкция
В Украине существует услуга о переводе пенсии с одного места жительства на другое. В частности, она предоставляется бесплатно в течение 8 рабочих дней, сообщает На пенсии.
Так, если пенсионер сменил место жительства, то ему нужно прийти в Пенсионный фонд и подать заявление, отправив его по почте или заполнить онлайн на сайте.
Для этого пенсионеру понадобятся следующие документы:
- заявление;
- паспорт или документ, удостоверяющий личность;
- номер налогоплательщика или свидетельство о государственном социальном страховании и его копия.
Кроме того, если пенсионер несовершеннолетний или с ограниченными возможностями, то его представители должны предоставить:
- паспорт;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее статус (полномочия);
- решение суда (при наличии).
Узнать результат можно лично или через законного представителя по почте на указанный в заявлении адрес.