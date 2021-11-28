Камера или парктроник для автомобиля: что выбрать

Для малоопытных водителей вопрос как будто бессмысленный, но камера и парктроник на самом деле не заменяют друг друга, а скорее дополняют, сообщает 24 Канал.

Так повелось, что камера считается более совершенным помощником при парковке и маневрировании в тесном пространстве. Но те, кто имеет опыт пользования ею и парктроником, говорят, что это две немного разные вещи.

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Недорогие комплекты заднего вида камеры не имеют эстетического оформления креплений камеры и экрана.

Камера, прежде всего, отображает общую картину позади автомобиля, а парктроник показывает конкретное расстояние до ближайшего препятствия. Что водителю важнее в конкретный момент движения назад? Наверное, расстояние до ближайшего препятствия, чтобы избежать столкновения. При том что парктроник, как и камера, отражает ситуацию в динамике, постоянно обновляя информацию.

Недаром же на многих современных моделях в заводских комплектациях одновременно присутствуют и камера, и устройство с ультразвуковыми датчиками, в дополнение к цветной картинке на экране голосом сообщает об расстоянии до помехи.

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Экран парктроника нуждается в месте на торпедо или стекле для удобного расположения, но помогает то, что он обычно небольшой

Для расширения возможностей камеры, точнее, для приближения ее функционала к определенным возможностям парктроника, на картинку многих камер электроника накладывает линейку – линии, которые красным, желтым и зеленым цветом показывают, насколько уменьшилось расстояние до объекта. Это полезная опция, но она не избавляет водителя от необходимости смотреть на экран вместо окон.

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Штатные камеры заднего вида кроме линеек расстояния часто рисуют прогнозируемую траекторию движения автомобиля

Как установить камеру и парктроник

Существенная разница между камерой и парктроником также в смысле самостоятельного оборудования автомобиля – не в заводском конвейере, а в условиях СТО. Для установки парктроника приходится сверлить отверстия в бампере, а часто и демонтировать сам бампер. Это не очень простая операция, к тому же многие владельцы не желают делать это с точки зрения сохранения "заводской" подлинности. Установка камеры в этом плане обычно проще, поскольку часто есть возможность не врезать ее "в тело" задка, а "наложить" ее на ту или иную поверхность вместе с кожухом.

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Камеры заднего вида часто продаются в виде встраиваемого элемента в облицовку задней части кузова.

Есть особенности и с экранами. Дисплей парктроника невелик и удобен для крепления, но его появление часто нарушает стилистическую гармонию в интерьере. Экран камеры обычно больше и найти место для него еще сложнее – но иногда камеру можно подключить к родному экрану автомобиля или не штатной мультимедийной системе.

По этой же причине широкое распространение получили камеры и парктроники с экраном в салонном зеркале заднего вида (оно накладывается на штатное зеркало). Но этот вариант довольно дорогой – то есть дешевые комплекты с зеркалом с экраном тоже продаются, но они недолговечны.

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Экран парктроника или камеры сегодня часто монтируют в накладное зеркало. Избегайте дешевых вариантов – они служат недолго

Итак, преимущества и недостатки каждого из видов контроля задней зоны таковы:

Камера

Плюсы
Отображает целостную ситуацию позади машины
Обзор на большое расстояние
Можно подключить к существующему дисплею мультимедиа

 Минусы
Отвлекает зрительное внимание от окон и зеркал.
Не всегда дает точную информацию об расстоянии
Загрязняется в непогоду
Нуждается в полноценном дисплее

Парктроник

Плюсы
Информирует о самом важном для водителя.
Не отвлекает зрительное внимание водителя
Проще инсталляция в бюджетный автомобиль (не требуется монитор)

 Минусы
Небольшая "дальнобойность" (1,5 – 2 м)
Надо сверлить бампер
Размещение нештатного экрана в интерьере.

Рекомендация

Если поднят вопрос установки на автомобиль средств для облегчения парковки, можно подойти к делу поэтапно. Да, сначала можно установить парктроник, а затем, по мере пополнения бюджета, и камеру. Или наоборот. В большинстве своем эти системы независимы, поэтому отдельная инсталляция будет в целом логичной. Хотя в идеале при протягивании через салон проводов к экрану парктроника было бы разумным протащить рядом и кабель, который будет уходить от багажника к монитору камеры – чтобы не разбирать обивку дважды.

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