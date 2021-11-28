Камера или парктроник для автомобиля: что выбрать

Для малоопытных водителей вопрос как будто бессмысленный, но камера и парктроник на самом деле не заменяют друг друга, а скорее дополняют, сообщает 24 Канал.

Так повелось, что камера считается более совершенным помощником при парковке и маневрировании в тесном пространстве. Но те, кто имеет опыт пользования ею и парктроником, говорят, что это две немного разные вещи.

Недорогие комплекты заднего вида камеры не имеют эстетического оформления креплений камеры и экрана.

Камера, прежде всего, отображает общую картину позади автомобиля, а парктроник показывает конкретное расстояние до ближайшего препятствия. Что водителю важнее в конкретный момент движения назад? Наверное, расстояние до ближайшего препятствия, чтобы избежать столкновения. При том что парктроник, как и камера, отражает ситуацию в динамике, постоянно обновляя информацию.

Недаром же на многих современных моделях в заводских комплектациях одновременно присутствуют и камера, и устройство с ультразвуковыми датчиками, в дополнение к цветной картинке на экране голосом сообщает об расстоянии до помехи.

Экран парктроника нуждается в месте на торпедо или стекле для удобного расположения, но помогает то, что он обычно небольшой

Для расширения возможностей камеры, точнее, для приближения ее функционала к определенным возможностям парктроника, на картинку многих камер электроника накладывает линейку – линии, которые красным, желтым и зеленым цветом показывают, насколько уменьшилось расстояние до объекта. Это полезная опция, но она не избавляет водителя от необходимости смотреть на экран вместо окон.

Штатные камеры заднего вида кроме линеек расстояния часто рисуют прогнозируемую траекторию движения автомобиля

Как установить камеру и парктроник

Существенная разница между камерой и парктроником также в смысле самостоятельного оборудования автомобиля – не в заводском конвейере, а в условиях СТО. Для установки парктроника приходится сверлить отверстия в бампере, а часто и демонтировать сам бампер. Это не очень простая операция, к тому же многие владельцы не желают делать это с точки зрения сохранения "заводской" подлинности. Установка камеры в этом плане обычно проще, поскольку часто есть возможность не врезать ее "в тело" задка, а "наложить" ее на ту или иную поверхность вместе с кожухом.

Камеры заднего вида часто продаются в виде встраиваемого элемента в облицовку задней части кузова.

Есть особенности и с экранами. Дисплей парктроника невелик и удобен для крепления, но его появление часто нарушает стилистическую гармонию в интерьере. Экран камеры обычно больше и найти место для него еще сложнее – но иногда камеру можно подключить к родному экрану автомобиля или не штатной мультимедийной системе.

По этой же причине широкое распространение получили камеры и парктроники с экраном в салонном зеркале заднего вида (оно накладывается на штатное зеркало). Но этот вариант довольно дорогой – то есть дешевые комплекты с зеркалом с экраном тоже продаются, но они недолговечны.

Экран парктроника или камеры сегодня часто монтируют в накладное зеркало. Избегайте дешевых вариантов – они служат недолго

Итак, преимущества и недостатки каждого из видов контроля задней зоны таковы:

Камера

Плюсы

Отображает целостную ситуацию позади машины

Обзор на большое расстояние

Можно подключить к существующему дисплею мультимедиа



Минусы

Отвлекает зрительное внимание от окон и зеркал.

Не всегда дает точную информацию об расстоянии

Загрязняется в непогоду

Нуждается в полноценном дисплее





Парктроник

Плюсы

Информирует о самом важном для водителя.

Не отвлекает зрительное внимание водителя

Проще инсталляция в бюджетный автомобиль (не требуется монитор)



Минусы

Небольшая "дальнобойность" (1,5 – 2 м)

Надо сверлить бампер

Размещение нештатного экрана в интерьере.





Рекомендация

Если поднят вопрос установки на автомобиль средств для облегчения парковки, можно подойти к делу поэтапно. Да, сначала можно установить парктроник, а затем, по мере пополнения бюджета, и камеру. Или наоборот. В большинстве своем эти системы независимы, поэтому отдельная инсталляция будет в целом логичной. Хотя в идеале при протягивании через салон проводов к экрану парктроника было бы разумным протащить рядом и кабель, который будет уходить от багажника к монитору камеры – чтобы не разбирать обивку дважды.