Из Telegram удалили пошлое эмоджи по требованию Apple

Скандальные анимации в виде баклажана, который разбрасывает семена, и персика со шлепком, удалили из мессенджера Telegram. Вероятнее всего, это произошло по требованию компании Apple, которая пригрозила отключить приложение на своих устройствах, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал Павел Дуров, сооснователь Telegram. Он опубликовал на своем канале опрос о происшедшем. Дуров поинтересовался у пользователей сети, как стоит поступить в этой случае: удалить эмодзи или допустить блокирование мессенджера на устройствах Apple.

К слову, вариант об удалении баклажана выбрало меньшинство проголосовавших – 37%. Большая часть предпочла отказ от Telegram на устройствах Apple. Это 63%.

Скриншот сообщения Павла Дурова в Telegram

Не смотря на результаты опроса, проведенного Дуровым, анимация баклажана больше не работает iOS, Android и ПК-клиентах. Отключена также анимация персика. Ранее при отправке фрукт сопровождался шлепком ладонью.

Отметим, анимации появились в мессенджере несколько недель назад. Для того, чтобы они заработали, необходимо было отправить соответствующие эмодзи в чат и нажать на них. При нажатии на баклажан, он увеличивался и из него выплескивалась светлая жидкость. Многие пользователи Telegram отметили, что фонтанирующий белой жидкостью овощ вызвал у них ассоциации с эякуляцией.