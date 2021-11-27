В Николаевской области столкнулись четыре грузовика

В Николаевской области в результате столкновения четырех грузовиков погиб мужчина и еще один госпитализирован, сообщает УНИАН.

Об этом пишет полиция Николаевской области в Facebook.

"Сегодня, 27 ноября около 14:00 на 88+ 300 м автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь – Новоазовск" произошло столкновение грузового автомобиля Renault Premium, под управлением 38-летнего водителя грузовика Volvo FN, за рулем которой находился 45-летний руководитель транспортного средства DAF, под управлением 49-летнего водителя.

После столкновения DAF выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN LE, за рулем которого был 42-летний мужчина", - говорится в сообщении .

Отмечается, что в результате ДТП водителя MAN с полученными телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение, его 39-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.

После столкновения DAF выехал на полосу встречного движения \ фото полиция Николаевской области

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.