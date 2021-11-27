Богдан обвинил Зеленского во лжи

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил президента Владимира Зеленского во лжи относительно ряда его заявлений на пресс-конференции 26 ноября, сообщает Украинская правда.

"Вы соврали, что я приводил к Вам Юрия Бутусова (его привел к Вам покойный Сергей Нижний). Вы соврали, что Руслан Рябошапка был адвокатом Коломойского (Руслан вообще никогда не являлся адвокатом, в этом случае адвокатом был я). Вы соврали, что генерал Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана)" , - написал Богдан в Facebook.

На пресс-конференции в пятницу Зеленский, в частности, сказал Бутусову:

"Когда я стал президентом, мы с вами встречались в студии "Квартала 95" и вас ко мне привел товарищ Богдан. Он сказал: "Вот человек, работавший на Игоря Валерьевича Коломойского и Корбана, когда те защищали Днепропетровскую область"".