Полиция начала расследовать взрыв пятиэтажки на Николаевщине

Правоохранители открыли уголовное дело по факту взрыва дома в городе Новая Одесса Николаевской области. В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Согласно данным пресс-службы полиции Николаевской области, инцидент квалифицировали по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".

В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия. В полиции сообщили, что поиски двух возможно заблокированных в здании человек продолжаются.

На месте продолжают работу полицейские, спасатели и представители других профильных служб и ведомств.