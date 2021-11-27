Австрия введет налог на доход от криптовалюты
В Австрии с 1 марта 2022 г. начнет действовать новый налог на прибыль от торговли криптовалютами, сообщает Укринформ.
Соответствующее новшество предусмотрено в разработанной правительством страны так называемой "экосоциальной" налоговой реформе.
"На данный момент все еще существует дисбаланс с точки зрения регулирования криптовалют по сравнению с традиционными акциями и облигациями. Мы первыми в ЕС создаем налогооблагаемую базу для криптовалют", - прокомментировал реформу министр финансов Гернот Блюмель.
Подготовленный Минфином законопроект, который находится на одобрении в парламенте, предусматривает интеграцию криптовалют в существующую систему налогообложения доходов от основных средств. Согласно ему доход от продажи криптовалют подлежит налогообложению по специальной ставке в размере 27,5%.
Налоговые обязательства вступают в силу с 1 марта 2022 года и распространяются на криптовалюты, приобретенные после 28 февраля 2021 года. Криптовалюты, приобретенные до этого времени, не подпадают под новый режим налогообложения.