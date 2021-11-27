Путин не планирует нападение на Украину – Bloomberg

Президент России Владимир Путин не планирует начинать новое вторжение в Украину, но хочет показать, что при необходимости готов к этому, чтобы остановить увеличение влияния НАТО на Украину, сообщает Новое время.

Об этом заявили собеседники Bloomberg, приближенные к Кремлю. По словам людей, близких к российским властям, Путин постепенно отодвинул на второй план тех людей из ближайшего окружения, которые призывают его ограничить напряженность в отношениях с Западом. Как пишет агентство, сейчас единственный язык, который, по его мнению, понимают страны, — это отпор, а окружают Путина «сторонники жесткого курса».

«В Кремле знают, что любая попытка оккупировать большую часть территории Украины будет обречена на провал, столкнувшись с широким сопротивлением общественности на местах, и повлечет за собой потенциально непосильные санкции со стороны Запада» , — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Они утверждают, что Путин «искренний, когда говорит, что в этот раз не планирует вторжение» в Украину.

«Только мобилизировав силы и продемонстрировав, что готов их применить, как это было дважды раньше с бывшими советскими соседями, он может заставить Запад осознать, насколько он серьезен. Пока что Кремль считает, что жесткий подход работает» , — говорят собеседники издания.

По мнению людей, близких к Кремлю, Россия не видит оснований для того, чтобы занимать более мягкую позицию по отношению к Европе. В то время как Запад обвиняет белорусского диктатора Александра Лукашенко в разжигании м ﻿ играционного кризиса на польско-белорусской границе, «Кремль с удовольствием воспользовался этим, чтобы давить на ЕС».

Кроме того, люди, знакомые с ситуацией, говорят, что Москва медленно осуществляет дополнительные поставки газа в Европу, поскольку хочет получить что-то взамен: например, одобрение запуска газопровода Северный поток—2.