В Сербии прошли массовые протесты против новых законов

Тысячи жителей Белграда, Нового Сада, Крагуевца, Шабца и еще десяти городов в Сербии 27 ноября заблокировали мосты и пути, протестуя против новых законов о референдуме и об экспроприации, сообщает Радио Свобода.

Протесты привели к блокаде транспорта в городах несколько часов. В Белграде и Новом Саде полиция задержала по меньшей мере десять протестующих. Столкновения спецполиции и граждан завершились без жертв.

Протесты организовали экологические и другие неправительственные организации при поддержке некоторых оппозиционных партий. Граждане, в частности, возмущены новым законом об экспроприации, который дает возможность государственным органам отобрать частное имущество по цене, намного меньшей рыночной.

Неправительственные организации и активисты утверждают, что власти таким образом по дешевке предоставляют зарубежным компаниям то, что граждане получали на протяжении десятилетий.

Относительно закона о референдуме, им предусмотрено, что голосование становится действительным, несмотря на количество граждан, пришедших на избирательные участки. До сих пор референдум считали действующим, когда проголосовало более половины избирателей.

Оппозиция и неправительственные организации считают, что власть новым законом стремится изменить конституцию и легализовать продажу иностранным компаниям рудников и другого государственного имущества.

Представители правительства блокаду мостов и дорог назвали «террором меньшинства». Лидеры пикетчиков заявляют, что «эко-восстание» только началось, и что протесты станут более массовыми.

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