Как решить проблему с "евробляхой" и не платить штраф
В Украине после окончания действия с 11 ноября льготного тарифа для растаможки авто с иностранной регистрацией владельцам "евроблях", не успевших это сделать, грозят большие штрафы. Эксперты назвали единственные оставшиеся способы, как можно избежать таких санкций, сообщает РБК-Украина.
Какие это варианты, и как законно "обойти ловушки", объяснили в общественной организации "Авто Евро Сила" на странице в Facebook.
Что не нужно делать
Специалисты предупредили "евробляхеров" о разгоняемом фейке, якобы при сдаче машины на разборку владельцы транспорта могут избавиться от проблемы. Но это не правда. Что же происходит на самом деле?
- Если вы лично загнали (ввезли) автомобиль на еврономерах в таможенном режиме транзит или временного ввоза, информация о вас (ваш паспорт, прописка) имеется в таможенной базе. И соответственно привлечь к ответственности за нарушение таможенных правил и оштрафовать на 170 тысяч гривен для работников таможни - не проблема.
- Если вы не ввозили евробляху, но покупали страховку на эту машину, или хотя бы раз в отношении вас полицией было вынесено постановление о нарушении ПДД - таможня в состоянии без труда вас найти и "впаять" 170 тысяч гривен штрафа.
Вариант 1: остаться без авто, но избежать штрафа
- Законный способ избавиться от "евробляхи", если ее нельзя растаможить или вывезти, это перевезти в таможенный режим "отказ в пользу государства".
- Можно, и это законно, избавиться от обязательства перед таможней по авто на еврономерах, которая уничтожена, повреждена в ДТП, украдена - завершить таможенный режим транзит, временного ввоза, рассказали эксперты.
Вариант 2: договориться с ветеранами
Водители "евроблях" также сейчас могут обратиться за помощью, очевидно за денежное вознаграждение, к ветеранам АТО/ООС, чтобы они помогли им легализовать транспорт.
Дело в том, что у участников боевых действий (с удостоверением УБД и справкой о пребывании в зоне ООС более 90 дней с 15.05.2021) сроки для льготного растаможивания не закончились 10 ноября, как у других, а действуют до 8 февраля 2022 года.
Как происходит передача "евробляхи" в пользу государства
Один из владельцев авто на еврономерах, чей грузовой бусик не подпадал под условия льготной растаможки, на днях передал транспорт в пользу государства, избежав наложения штрафа.
Так, теперь машина Андрея будет передана на благотворительность - она отправляется в одну из воинских частей для перевозки курсантов.
Видео: "евробляхер" отдал машину военным, и избавился от риска получить штраф 170 тысяч гривен