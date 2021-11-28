Как решить проблему с "евробляхой" и не платить штраф

В Украине после окончания действия с 11 ноября льготного тарифа для растаможки авто с иностранной регистрацией владельцам "евроблях", не успевших это сделать, грозят большие штрафы. Эксперты назвали единственные оставшиеся способы, как можно избежать таких санкций, сообщает РБК-Украина.

Какие это варианты, и как законно "обойти ловушки", объяснили в общественной организации "Авто Евро Сила" на странице в Facebook.

Что не нужно делать

Специалисты предупредили "евробляхеров" о разгоняемом фейке, якобы при сдаче машины на разборку владельцы транспорта могут избавиться от проблемы. Но это не правда. Что же происходит на самом деле?

Если вы лично загнали (ввезли) автомобиль на еврономерах в таможенном режиме транзит или временного ввоза, информация о вас (ваш паспорт, прописка) имеется в таможенной базе. И соответственно привлечь к ответственности за нарушение таможенных правил и оштрафовать на 170 тысяч гривен для работников таможни - не проблема.

Если вы не ввозили евробляху, но покупали страховку на эту машину, или хотя бы раз в отношении вас полицией было вынесено постановление о нарушении ПДД - таможня в состоянии без труда вас найти и "впаять" 170 тысяч гривен штрафа.

Вариант 1: остаться без авто, но избежать штрафа

Законный способ избавиться от "евробляхи", если ее нельзя растаможить или вывезти, это перевезти в таможенный режим "отказ в пользу государства". Можно, и это законно, избавиться от обязательства перед таможней по авто на еврономерах, которая уничтожена, повреждена в ДТП, украдена - завершить таможенный режим транзит, временного ввоза, рассказали эксперты.

Вариант 2: договориться с ветеранами

Водители "евроблях" также сейчас могут обратиться за помощью, очевидно за денежное вознаграждение, к ветеранам АТО/ООС, чтобы они помогли им легализовать транспорт.

Дело в том, что у участников боевых действий (с удостоверением УБД и справкой о пребывании в зоне ООС более 90 дней с 15.05.2021) сроки для льготного растаможивания не закончились 10 ноября, как у других, а действуют до 8 февраля 2022 года.

Как происходит передача "евробляхи" в пользу государства

Один из владельцев авто на еврономерах, чей грузовой бусик не подпадал под условия льготной растаможки, на днях передал транспорт в пользу государства, избежав наложения штрафа.

Так, теперь машина Андрея будет передана на благотворительность - она отправляется в одну из воинских частей для перевозки курсантов.

Видео: "евробляхер" отдал машину военным, и избавился от риска получить штраф 170 тысяч гривен