28 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

28 ноября 2021 года в православной традиции почитается память святых Авива, Самония и Гурия, а также начинается Рождественский пост, который продлится сорок дней. В народе праздник называют Гурьев день, Гурий, его можно посвятить заботе о домашних животных, а также молитвам об исцелении, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Важные традиции этого дня

С этого дня любые гуляния, бурное веселье, и всякие излишества - под запретом. Это связано с началом сорокадневного Рождественского поста.

До самого Святвечера, 6 января, следует воздерживаться не только от мяса, яиц, молочного и алкоголя, но и следует избавляться от негативных мыслей, посвятить себя добрым делам, молитвам.

Сегодня можно помолиться святым, чтобы зубы и глаза были здоровыми.

Жены молились Гурию, чтобы муж был мягким и покладистым.

В этот день когда-то устраивали скромные ужины с кутьей на воде и варениками с капустой и грибами.

Также считается, что если сходить и покупаться в бане в этот день, будешь здоровым весь год.

Приметы на 28 ноября

Сильный ветер в этот день значит, что будет плохая погода аж до Николая - 19 декабря.

Мрачная, но теплая погода на Гурьев день - май будет холодным.

Если снег лежит, он не растает до самой весны.

День ангела 28 декабря празднуют люди с такими именами:

Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Степан, Филипп, Фома.

Что строго запрещено делать в этот день: