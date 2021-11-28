28 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники
28 ноября 2021 года в православной традиции почитается память святых Авива, Самония и Гурия, а также начинается Рождественский пост, который продлится сорок дней. В народе праздник называют Гурьев день, Гурий, его можно посвятить заботе о домашних животных, а также молитвам об исцелении, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.
Важные традиции этого дня
С этого дня любые гуляния, бурное веселье, и всякие излишества - под запретом. Это связано с началом сорокадневного Рождественского поста.
До самого Святвечера, 6 января, следует воздерживаться не только от мяса, яиц, молочного и алкоголя, но и следует избавляться от негативных мыслей, посвятить себя добрым делам, молитвам.
Сегодня можно помолиться святым, чтобы зубы и глаза были здоровыми.
Жены молились Гурию, чтобы муж был мягким и покладистым.
В этот день когда-то устраивали скромные ужины с кутьей на воде и варениками с капустой и грибами.
Также считается, что если сходить и покупаться в бане в этот день, будешь здоровым весь год.
Приметы на 28 ноября
- Сильный ветер в этот день значит, что будет плохая погода аж до Николая - 19 декабря.
- Мрачная, но теплая погода на Гурьев день - май будет холодным.
- Если снег лежит, он не растает до самой весны.
День ангела 28 декабря празднуют люди с такими именами:
Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Степан, Филипп, Фома.
Что строго запрещено делать в этот день:
- Грешить, обижать людей, а также затаивать обиду.
- Убирать дома - можно привлечь в дом нечисть.
- Скупиться - иначе благополучие покинет ваш дом.
- Ходить на охоту и рыбалку.
- Употреблять продукты животного происхождения - молоко, мясо, яйца, сливочное масло, сыр и блюда из них.
- Пить алкоголь.
- Гадать, проводить какие-либо магические обряды.