Курс валют НБУ на 28 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 28 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 27 ноября, остается стабильным на уровне 27.03 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 28 ноября 2021 года.

Курс евро остается стабильным на уровне 30.34 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 28 ноября 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.62 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 28 ноября 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 35.97 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 28 ноября 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 28.95 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 28 ноября 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.50 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 28 ноября 2021 года.