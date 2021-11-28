В Украине расширилась "желтая" зона, в "оранжевой" – одна область

В Украине в "желтой" зоне карантина находится 5 областей, а в "оранжевой" - только одна. Все остальные регионы "красные", пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

"Красная" зона

Эта зона охватывает г. Киев и такие области

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне на сегодня одна область:

Полтавская.

"Желтая" зона

Эта зона охватывает пять областей: