В Украине расширилась "желтая" зона, в "оранжевой" – одна область

В Украине в "желтой" зоне карантина находится 5 областей, а в "оранжевой" - только одна. Все остальные регионы "красные", пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В Украине расширилась &quot;желтая&quot; зона, в &quot;оранжевой&quot; осталась одна область

"Красная" зона

Эта зона охватывает г. Киев и такие области

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне на сегодня одна область:

  • Полтавская.

"Желтая" зона

Эта зона охватывает пять областей:

  • Тернопольскую,
  • Кировоградскую,
  • Закарпатскую,
  • Черновицкую,
  • Харьковскую.

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