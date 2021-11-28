Япония разработает многоразовую ракету-носитель

Новая ракета-носитель позволит на три четверти сократить стоимость запусков. В ее разработке примут участие порядка 30 компаний. Об этом, со ссылкой на Nikkei, сообщает Корреспондент.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в ближайшее время запустит программу разработки многоразовой ракеты-носителя.

Указано, что в разработке новой ракеты, которая позволит на три четверти сократить стоимость запусков, примут участие порядка 30 компаний. В их число вошли крупнейшая японская компания в области тяжелой промышленности Mitsubishi Heavy Industries и второй по величине национальный авиаперевозчик ANA Holdings.

Ожидается, что JAXA с партнерами представит первый прототип новой многоразовой ракеты-носителя к 2026 году, а к 2030 проведет первый тестовый запуск.

В настоящее время Япония использует ракеты-носители H-2A и Epsilon.