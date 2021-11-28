Шмыгаль рассказал о ходе реализации программы по развитию авиастроения

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что объем реализации авиатехники в период до 2030 года оценивается на уровне более 300 миллиардов, сообщает Экономическая правда.

Об этом он написал в Facebook.

"Мы уже реализуем целевую программу по развитию авиастроения на 2021-2030 годы, где предусмотрено 34 млрд грн инвестиций в отрасль. 45 высокотехнологичных авиастроительных предприятий до 1 января 2025 получили налоговые льготы: освобождение от налогообложения прибыли, уплаты НДС, земельного налога" , - заявил он.

По его словам, благодаря выполнению этой стратегии и ожидается указанный результат до 2030 года.