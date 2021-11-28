НАТО не считает войска РФ на границе с Украиной блефом – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не считает блефом концентрацию российских войск на границе с Украиной, сообщает Деловая столица.

Об этом Столтенберг сказал комментарии немецкому изданию Welt am Sonntag.

"Второй раз в этом году мы видим, что Россия собрала тысячи военнослужащих на границе с Украиной. Это включает военную технику, такую как танки, артиллерия и беспилотники, а также сухопутные войска.

Я не могу рассуждать о намерениях России. Но мы видели, что Россия раньше применяла насилие против своих соседей. Поэтому мы не можем считать, что это просто блеф" , — сказал Столтенберг.

Он заявил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину "политически и практически", чтобы страна могла оградить себя от агрессии.

Союзники, по словам Столтенберга, ясно дали понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия будут иметь серьезные последствия".