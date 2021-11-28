В ЕС обнародовали рекомендации относительно штамма Омикрон

Новый штамм коронавируса Омикрон, возможно, более устойчив к вакцинам. Этот вид вируса может быстрее распространиться, сообщает Корреспондент.

Об этом накануне заявили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний.

Эксперты центра рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксированы случаи заражения новым штаммом, а также расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19.

Странам Евросоюза рекомендуется рассмотреть возможность ревакцинации лиц от 40 лет, чтобы защитить наиболее уязвимые категории людей. Затем привить взрослых в возрасте от 18 лет по крайней мере спустя шесть месяцев после завершения первого курса вакцинации для повышения защиты от инфекции из-за снижения иммунитета. Это потенциально может снизить передачу вируса среди населения и предотвратить дополнительную госпитализацию и летальные случаи среди больных.