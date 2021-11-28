Джошуа откажется от боя с Усиком: названо условие

Британский боксер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) заявил, что откажется от срочного поединка-реванша с обладателем поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) если получит достаточную сумму отступных. Тогда украинец и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) весной определят абсолютного чемпиона дивизиона, сообщает Обозреватель.

ЭйДжей готовится к реваншу с нашим соотечественником, который по контракту, должен провести повторную встречу с британским бойцом и не может сразу выйти на Фьюри. Тайсон же просит Джошуа дать ему дорогу, чтобы он мог побыстрее выйти в ринг против Усика.

По словам британца, для него деньги важны, но еще большую ценность, занимает репутация. По степени убывания для Джошуа важно: уважение, наследие, финансы.