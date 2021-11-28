Выйдет ли Украина на ЧМ-2022: котировки букмекеров

Сборная Украины по футболу не пробьется на чемпионат мира-2022, уверены букмекеры. Финальная часть мундиаля состоится в ноябре-декабре 2022 года, сообщает Обозреватель.

Котировки на выход "желто-синих" на ЧМ-2022 составляют 4,33.

По мнению аналитиков, победительницей Пути А в плей-офф отбора станет команда Австрии. Ее успех оценивается показателем 2,875. Также специалисты не верят в проход Шотландии или Уэльса.

Прогноз букмекеров

Отметим, что Украина также не считается фаворитом в противостоянии с Шотландией в стыковом матче отбора на чемпионат мира-2022. Поединок

По мнению букмекеров коэффициенты на победу подопечных Петракова составляют от 2,875 до 3. Успех шотландской команды оценивается показателем от 2,375 до 2,6.

Прогноз букмекеров

В заключительном поединке квалификации наши футболисты обыграли в гостях боснийцев.