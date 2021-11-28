Доля лоукостеров в аэропорту "Борисполь" достигла 40%

Трафик гибридных авиакомпаний и лоукостеров достиг 40% от общего пассажиропотока аэропорта Борисполь на международных регулярных рейсах в 2021 году, сообщает Avianews.

Об этом заявил гендиректор предприятия Алексей Дубревский на форуме "Авиация и туризм».

Еще в 2017 году их доля составляла 3%, а в докризисный 2019 год — 17%.

По словам Дубревского, это связано со структурными изменениями на всем рынке, поскольку пассажиры стали чаще летать лоукостерами, которые выполняют прямые рейсы, а не классическими авиакомпаниями, которые обеспечивают пересадки в базовом аэропорту.

Он привел пример Борисполя, где доля трансфера в общем пассажиропотоке в 2021 году составила всего 3%. В 2017 году она находилась на уровне 28%, в 2019 году — 21%.

Дубревский спрогнозировал, что рост доли гибридных авиакомпаний и лоукостеров будет продолжатся.

В 2021 году аэропорт Борисполь рассчитывает обслужить 9,5 млн пассажиров, что составит 62% от показателя докризисного 2019 года.

Руководитель предприятия отметил, что восстановление идет по оптимистическому сценарию, и основными драйверами этого являются лоукостеры и чартерные авиакомпании

Число пассажиров на чартерах в аэропорту Борисполь за 10 месяцев 2021 года уже превысило аналогичный показатель 2019 года. Основными перевозчиками стали Azur Air Ukraine, МАУ, SkyUp и Windrose ("Роза Ветров").