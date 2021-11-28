В Минздраве Франции не исключили, что Омикрон уже циркулирует в стране

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в воскресенье заявил, что недавно появившийся штамм COVID-19 Омикрон может уже циркулировать во Франции, сообщает Интерфакс-Украина.

"Пока что нет подтверждения, но это вопрос нескольких часов" , - заявил он журналистам в центре вакцинации в Париже.

За последнее время штамм COVID-19 Омикрон выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение Омикрон, изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.