Steam установила новый рекорд пользователей онлайн

Цифровая площадка Steam поставила новый рекорд по числу одновременно находящихся в онлайне пользователей, сообщает 3Dnews.

Портал SteamDB, отслеживающий различные изменения в магазине Valve, сообщил, что на пике платформой пользовались 27 182 165 человек.

Предыдущий рекорд в 26,9 млн был установлен в апреле этого года. В феврале Steam мог похвастаться онлайном в 26 миллионов. В прошлом году, на фоне пандемии платформа шесть раз била собственный рекорд по одновременному числу пользователей.

Новое достижение Steam вызвано осенней распродажей со скидками на 47 тысяч игр, дополнений и приложений. В рамках акции Cyberpunk 2077 впервые получила скидку в 50 %, а самому проекту удалось повысить свой рейтинг до 76 % по оценкам пользователей. Пиковый онлайн в ролевом экшене студии CD Projekt RED на распродаже составил 25 294 человека.

Лидерами же по пиковому суточному онлайну на 28 ноября являются Counter-Strike: Global Offensive (941 571), Dota 2 (680 734), PUBG: BATTLEGROUNDS (341 570), Apex Legends (234 487) и New World (159 939).