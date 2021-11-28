Названы основные симптомы COVID-19 у вакцинированных

Названы два основных симптома заражения COVID-19, которые нельзя игнорировать вакцинированным, сообщает Лента.Ру.

Опираясь на данные миллионов пользователей приложения ZOE COVID, отслеживающего частоту проявления признаков инфекции, выделены два симптома, на которые стоит обратить внимание привитым людям. Первый из них — кашель, а второй — чихание.

При появлении одного или двух признаков необходимо остаться дома и пройти тест на коронавирус. Именно эти симптомы обеспечивают передачу вируса от одного человека к другому, поэтом их игнорирование чревато распространением заболевания.