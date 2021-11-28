Ханука 2021 - история, традиции и поздравления с праздником

Ежегодно евреи зажигают ханукальные свечи в честь одного из главных религиозных торжеств - праздника Хануки, сообщает УНИАН.

Событие имеет второе название "Праздник огней". В 2021 году иудеи начинают отмечают его с 28 ноября по 6 декабря. Каждый год дата меняется, но только в григорианском календаре. Если ориентироваться по иудейскому календарю, то праздник всегда выпадает на 25 число кислева месяца.

Ханука - история торжества

Как зажигать ханукию - легенды и традиции

Что нельзя делать на Хануку

Ханука - история торжества

Как возникло иудейское чудо / Фото: УНИАН

В 332 году до н.э. Иудея добровольно перешла под власть Александра Македонского, который не вмешивался в дела евреев так же, как и египетские правители, которые пришли к власти после смерти Македонского в 323 году до н.э. Но в 198 году до н.э. они были разгромлены и управлять государством стали греки.

Культура новых царей постепенно проникала в иудейскую, а в 175 году до н.э., когда к власти пришел Антиох Епифан, ущемление евреев приобрело особо жесткие формы. Новый правитель дал свое имя Иерусалиму, храм разграбили, а Тору назвали запретной книгой.

Не желая мириться с политикой новой власти, семья Маккавеев начала сопротивляться. Люди собрали армию и, не давая противнику одержать победу из-за количественного преимущества, нападали на отдельные греческие войска. За три года повстанческая армия освободила Иерусалим и вытеснила иноверцев.

Как зажигать ханукию - легенды и традиции

Согласно преданию, после победы иудеи поднялись на Храмовую гору, где нашли золотую менору и масло. Одна беда - его хватило бы для огня на один день. Тем не менее, чудесным образом пламя горело восемь дней и заново освятило храм. С тех пор каждый иудей знает, о чем еврейская мудрость: "Немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму".

Именно поэтому сейчас евреи зажигают ханукию так: в один день - одна свеча, во второй - две, в третий - три и так до восьми. Новые свечи добавляют слева направо и зажигают их от шамаша - дополнительного светильника. Такой обряд обязателен даже для бедняков - после этого необходимо прочесть молитву "галель".

Что нельзя делать на Хануку

Ханукальные традиции и запреты/ фото ua.depositphotos.com

Иудеи во всем мире соблюдают традиции и ни в коем случае не нарушают правила.

Богоизбранному народу запрещено:

использовать ханукальные свечи для чтения, работы или в других целях - их нужно поставить на подоконник, чтобы известить людей о чуде;

после праздника оставлять масло и фитили - их необходимо сжечь, чтобы очистить дом от негативной энергетики;

работать физически - это касается девушек, так как, по преданию, армия спасла женщин от издевательств много веков назад.

Также в этот день нельзя поститься, поэтому евреи накрывают пышные столы. Главное блюдо праздника - пища с маслом, например, оладьи или пончики. Масло - символ произошедшего чуда, поэтому иудеи особо чтят этот продукт и отправляют друг другу поздравления с Ханукой.