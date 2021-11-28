Почти половина б/у машин из США имеют скрытые дефекты

Украинский рынок подержанного транспорта заполонили автомобили из США, которые ввозятся как официальный импорт, и стали альтернативой уже незаконным евробляхам. Однако эксперты предупреждают, что наряду с машинами в хорошем состоянии, в большинстве случаев у таких вариантов впоследствии выявляются скрытые дефекты и некачественный ремонт, сообщает UBR.

"К различного рода уловкам продавцы прибегают, чтобы повысить ликвидность своего товара" , – комментирует основатель компании по подбору автомобилей Car4you Владимир Валуйский .

При продаже машин с сильными повреждениями чаще других распространена схема с подменой vin-кода. Продавец выставляет авто на продажу и не указывает номер кузова. После получения запроса от клиента он предоставляет данные, но уже от другого автомобиля.

И хотя машина будет такого же года выпуска, цвета, комплектации, но с менее значительными повреждениями. В итоге при осмотре покупатель акцентирует внимание на абсолютно другой части автомобиля, и пропускает главный недочет.

"Бывают случаи, что на СТО при осмотре также могут не заметить и вовремя не уведомить покупателя о реальном состоянии машины, поэтому всегда необходимо сверять указанный vin-код c фактическим" , – предупреждает Валуйский.

Второй по распространенности схемой "развода" покупателей импортных машин является замена запчастей. Чаще всего подобную хитрость пускают в ход в отношении нишевых моделей, в которых отдельные детали имеют существенную стоимость.

Например, в случае с подушками безопасности на фотографиях с аукциона видно, что безопасность не срабатывала. Об этом же говорят и отчеты об эксплуатации машины: записей о срабатывании подушек нет.

А уже по факту осмотра, говорят в компании Car4you, обнаруживается, что они либо отсутствуют, либо заменены на восстановленные или неоригинальные.

Таким образом, при покупке автомобилей из США эксперт рекомендует обращаться к специалистам, которые обладают необходимыми знаниями и навыками, чтобы провести качественную диагностику перед покупкой и не стать жертвой мошенников.

Известны также случаи, когда те же недобросовестные продавцы прикрываются авторитетом фирм по подбору авто. Все чаще им звонят покупатели с вопросом, действительно ли они осматривали данный автомобиль, поскольку их заверили, что эксперты данной компании машину уже изучали и констатировали хорошее состояние, и рекомендовали к приобретению.