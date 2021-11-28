Германия призвала отказаться от санкций против "Северного потока-2"

Правительство Германии призвало членов американского Конгресса отказаться от санкций против российского газопровода "Северный поток-2", сообщает УНИАН.

Об этом пишет Axios со ссылкой на документы.

В Германии считают, что санкции "ослабят" доверие к США и "в конечном итоге нанесут ущерб трансатлантическому единству".

В Берлине продолжают настаивать на том, что газопровод не представляет угрозу для Украины, пока через ее территорию осуществляется транзит газа.

Напомним, по прогнозам МВФ, запуск газопровода "Северный поток-2" может привести к сокращению доходов Украины от транзита газа на 40%, до 1,2 млрд долл. в год до 2024 года, пока действует нынешний контракт с "Газпромом" на транзит.

Украина хочет продлить действие контракта с "Газпромом" о транзите газа на 15 лет.

Председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить как можно быстрее сертифицировать "Северный поток-2".