В ВОЗ объяснили название нового штамма COVID-19

Давая обозначения болезням и вирусам, организация всегда старается избегать оскорблений и неудобств, сообщает Корреспондент.

Всемирная организация здравоохранения пояснила, почему дала название новому штамму коронавируса из Южной Африки по 15-й букве греческого алфавита омикрон, пропустив "ню" (nu) и "кси" (xi).

Это было сделано для того, чтобы избежать созвучий и путаницы в разных языках. Так, nu похожа на английское слово new (новый), а xi является распространенной фамилией в Китае (например, такая у председателя компартии КНР Си Цзиньпина).

В пресс-службе ВОЗ подчеркнули, что, давая обозначения болезням и вирусам, организация всегда старается избегать "оскорблений для любой культурной, социальной, национальной, региональной, профессиональной или этнической группы".

С мая 2021 года Всемирная организация здравоохранения решила отказаться от географической привязки в наименовании вариантов коронавируса и стала называть штаммы, которые "вызывают опасения" или "вызывают интерес", по буквам греческого алфавита.

Напомним, что в группе штаммов, вызывающих опасения у ВОЗ, сейчас находятся пять вариантов коронавируса: альфа, бета, гамма, дельта и омикрон. О появлении последнего, отличающегося большим количеством мутаций, сообщили в конце ноября ученые из Южной Африки. Новый штамм уже выявили в Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах, Израиле.