Порошенко намерен посетить США
На Западе нет усталости от Украины, а этот тезис продвигает кремлевская пропаганда. Об этом в эксклюзивном интервью программе The Week сказал пятый президент Петр Порошенко. Он также добавил, что после поездки в Канаду планирует визит в США, сообщает Обозреватель.
"Никакой усталости от Украины нет. Это нарратив, распространяемый Путиным, называется "Ukraine fatigue". Мне удалось это преодолеть во время миграционного кризиса 2016 года. Это удалось преодолеть и во время введения безвиза в 2016-2018 годах, и в отношении продолжения сотрудничества включительно с макрофинансовой помощью Евросоюза. Все годы моего президентства", – констатирует Порошенко.
"Я, вернувшись из европейского турне, из Канады, сейчас планирую посетить Соединенные Штаты Америки с одной целью – возобновить проукраинскую коалицию после ковидного перерыва", – сообщил лидер "Евросолидарности".
"Вопрос приоритета денег, а не ценностей – это один из элементов гибридной войны, которая раньше Путиным велась против Украины. А сегодня она ведется против Европы. Это именно то, о чем мы предупреждали с самого начала агрессии против нашего государства. Миграционный кризис, который организован сегодня на границе балтийских стран и Польши со стороны Беларуси. Ситуация в Боснии и Герцеговине, когда эта балканская страна находится под реальной угрозой прекращения существования. Вмешательство в выборы значительного количества европейских стран со стороны Российской Федерации означает одно – Путин делает атаку на ценности, целостность, единство европейских стран и трансатлантическое единство с Соединенными Штатами и Канадой", – убежден пятый Президент.
"Когда меня спрашивали в 2014-2015 годах, а в чем Украина нуждается от Европейского Союза, я говорил 2 вещи – и это не деньги, хотя нам деньги очень нужны. Нам нужно единство Европейского Союза. Все 28 голосов должны голосовать синхронно. И солидарность с Украиной. Тогда мы этого добились. Я убежден, что можем получить сейчас. Потому что если ты не являешься оптимистом, ты не должен быть президентом воюющей страны. Потому что ты точно проигрываешь, если у тебя нет воли к победе", – говорит Порошенко.