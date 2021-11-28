В Киеве запретили работу общественного транспорта без отопления

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мерах в Киеве в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов. Запрещена работа общественного транспорта без отопления, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Официальный портал Киева.

Согласно документу, Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить: