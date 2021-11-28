В Киеве почтили память Павла Шеремета

В Киеве прошла акция, посвященная погибшему белорусскому и украинскому журналисту Павлу Шеремету, которому 28 ноября исполнилось бы 50 лет, сообщает Радио Свобода.

Акция, инициированная Белорусской ассоциацией журналистов, была поддержана украинскими журналистами и рядом белорусских неправительственных организаций.

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"С 1990-х Павел показывает нам, белорусским журналистам, как делается настоящая, смелая репортерская работа. Память о Павле не может исчезнуть. Мы не можем собраться в Минске, провести вечер памяти, вспомнить это. Но мы здесь, на месте, где кончилась жизнь Павла, где его ужасно убили, чтобы запугать других журналистов-расследователей, публицистов. Но его имя, его творчество и жизнь продолжаются в нашей памяти" , – отметил заместитель председателя БАЖ Борис Гарецкий.

Журналисты зажгли свечи и возложили цветы к памятнику Павлу Шеремету в Киеве недалеко от места его гибели.

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Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко добавил, что для украинских журналистов является примером того, как белорусские журналисты отстаивают свои права в условиях жестких репрессий.

"Павел Шеремет становится символом и примером журналистской миссии и служения профессии для многих, особенно молодых журналистов, но такие мемориальные акции, как сегодня к 50-летию со дня его рождения, – это возможность сказать, что Павел – это не только символ, но и выразить слова поддержки родным, матери и друзьям" , – сказал Сергей Тамиленко.

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Павел Шеремет родился в 1971 году в Минске. За свою журналистскую карьеру работал ведущим еженедельной аналитической программы "Проспект" Белорусского ТВ, главным редактором "Белорусской деловой газеты", заведующим белорусского бюро Общественного российского телевидения (ОРТ — впоследствии "Первый канал") и собственным корреспондентом ОРТ в Беларуси, специальным корреспондентом программ "Новости" и "Время" дирекции информационных программ ОРТ, шеф-редактором российской и зарубежной корреспондентской сети дирекции информационных программ ОРТ. Был ведущим еженедельной аналитической программы "Время".

С 2012 года Шеремет жил в Украине. Последние годы работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года, когда его машина взорвалась на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в самом центре Киева.