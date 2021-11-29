Бутусов рассказал, кого считает заказчиком расследования ГБР

Журналист Юрий Бутусов прокомментировал дело Государственного бюро расследований против себя из-за видео стрельбы с гаубицы, сообщает Украина 24.

Свое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Могу сказать, что после пресс-конференции по указанию непосредственно президента Зеленского с многочисленными нарушениями законодательства против меня открыли это сумасшедшее незаконное уголовное дело, которое противоречит законам Украины.

Я хочу отметить, что действующий и.о. главы ГБР Сухачев провалил экзамен на знание законодательства, когда подавался на конкурс, это официальная информация. Они его назначили сразу на руководящую должность. Это все, конечно, делалось на заказ. Я могу сказать одно: у нас в Украине делается упорядоченный хаос, управляемый хаос. К сожалению, он управляется из Кремля" , — сказал он.

Бутусов рассказал, почему считает, что украинская власть управляется из Москвы.

"Я скажу важный признак того, почему считаю заказчиком этого дела против меня именно россиян. Потому что по этой статье, 437 — планирование развязывания и ведения агрессивной войны, ГБР открыло дело против меня, но за восемь лет войны по этой статье не возбуждено дело против Владимира Путина. Вам может это казаться анекдотом, но президент России, который отдал приказ стралять по украинцам и ввести сюда войска, по этой статье не проходит, а прохожу я, украинский журналист. Я думаю, это лучший ответ, чтобы все поняли, кто управляет действиями нашей власти" , — сказал он.

Напомним, ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Позже в ГБР уточнили, что уголовное производство начато не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту. В частности, предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.