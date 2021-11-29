"Танцы со звездами": кто стал победителем нового сезона

Впервые в истории проекта "Танцы со звездами" за победу боролись сразу три пары - Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, сообщает УНИАН.

Так, в финале "Танцев со звездами" на паркет вышли не только финалисты, но и другие звезды, которые участвовали в этом сезоне. Они еще раз исполнили любимый танец зрителей и судей. Третий танец пары исполнили под живое исполнение любимых хитов украинскими звездами.

Также на паркете выступили группа MOZGI. певцы Джамала и LAUD. А вот на балконе встречала участников Екатерина Осадчая.

И так, за победу боролись три пары, но победить смогла только одна. Кубок в новом сезоне получили Артур Логай и Анна Карелина.