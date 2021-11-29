Погода в декабре: когда придут снег и морозы

Не за горами декабрь, а зимой пока не пахнет, погода за окном – типичная ноябрьская: пасмурно, сыро. О приближении зимы говорит лишь одно: день стал намного короче, за ноябрь он сократился почти на час, до восьми с половиной часов. Еще полчаса светового дня "съест" декабрь, но после католического Рождества, 25 декабря, солнце "пойдет на лето", день начнет увеличиваться, сообщает Сегодня.

В народе говорят: солнце – на лето, зима – на мороз. Так ли это, и каким будет последний месяц 2021 года, он же первый месяц новой зимы, выяснили "Сегодня".

К сожалению, 1 октября на 83-м году жизни ушел от нас главный народный синоптик Украины Леонид Горбань. Но он оставил свой эксклюзивный прогноз погоды на декабрь, который мы публикуем.

Прогноз Леонида Горбаня: Настоящая зима в декабре придет

Фото: Сегодня

По расчетам народного синоптика, первый месяц новой зимы окажется холодным. О своем приходе в Украину декабрь известит с первого дня – морозами. Будут они небольшими: 1-3 декабря похолодает до -4 градусов ночью и до -1 градуса днем. Затем снова потеплеет до небольшого "плюса" на 4-5 дней.

Вся первая зимняя неделя будет сухой и пасмурной, дождь и снег придут с 8-10 декабря. При этом похолодает, а это означает пренеприятнейший "микс" из ледяного дождя и мокрого снега, который приведет к неминуемому гололеду. Короче, здравствуй, "день жестянщика" для автомобилистов и "день травматолога" для пешеходов.

Мороз будет крепчать, снег – валить, но небольшой и недолго. Впрочем, его хватит, чтобы к середине декабря наступила настоящая зима с небольшими морозами. Во второй половине месяца снегопады окончательно прекратятся, выглянет солнце, но похолодает, ночью до -10 градусов. На Католическое рождество и Новый год расчеты Леонида Горбаня сулят нам снег, потепление, но не выше ноля, сохранится небольшой мороз. То есть, не как год назад, когда снега в новогоднюю ночь не было вообще.

Укргидрометцентр: Будет мокрый снег, ветры и туманы

Как рассказал замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко, декабрь приблизит нас к настоящей зиме, но это может быть в самом конце месяца.

"Таких суровых морозов, как в прежние годы, не ожидается, минус 20 градусов в декабре возможны, но маловероятны. Среднемесячная температура – от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, это близко к норме (то есть, декабрь окажется холоднее ноября на 5-7 градусов – ред.) , – говорит Анатолий Прокопенко.

Снег в декабре также теперь выпадает не везде и не каждый год. В Карпатах, северных, западных и восточных регионах снег к концу месяца ляжет, в южных областях и в Крыму выпадет, но растает".

Анатолий Прокопенко отметил особенность теперешних теплых зим – это активизация южных и юго-западных циклонов, которые приводят к сильным ветрам, вьюгам, налипанию мокрого снега. Все это возможно в декабре. Еще одна неприятность – резкие колебания температуры, приводящие к туманам, особо опасным при движении по автодорогам.

Осадков в декабре выпадет в среднем 33-78 мм, в горах местами 81-105 мм, это в пределах нормы за исключением северо-восточных областей (Черниговщина, Сумщина), там снега меньше нормы. В пересчете на "чистый" снег – от 30-80 см в среднем по стране, до одного метра в Карпатах.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в декабре составляет 38 градусов мороза (Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская обл.) в Крыму – 19 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры – 18 градусов тепла, в Крыму до 25 градусов тепла.