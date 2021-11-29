Япония приостановит выдачу новых виз

Япония с 30 ноября отменяет действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь приостанавливает выдачу новых виз для граждан всех стран, сообщает ТАСС.

Об этом заявил в понедельник журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Чтобы избежать худшего варианта развития событий, с 30 ноября мы вводим запрет на въезд в страну по новым визам для граждан всех стран" , - сказал он.

Кисида подчеркнул, что это временные меры до прояснения ситуации с новым штаммом.