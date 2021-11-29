Дожди и сильный ветер – прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 29 ноября, по всей территории Украины ожидаются дожди и порывы ветра до 15-20 м/с, в Киеве около 8° тепла, сообщает Деловая столица.

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В восточной части и центральных областях значительные дожди, на юге и востоке отдельные грозы.

В западных областях дождь, мокрый снег, в Карпатском регионе сильные осадки. Температура днем 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

На большинстве территории температура днем 9-14° тепла, на юге до 16°; в северных областях 6–11°.

Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, днем дождь. Ветер преимущественно юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура днем 6-11° тепла.