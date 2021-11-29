В Канаде подтвердили первые случаи штамма Омикрон

Новый штамм коронавируса Омикрон появился уже в Канаде. Страна подтвердила первые случаи заражения у двух человек, приехавших из Нигерии.﻿, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Министерство здравоохранения подтвердило, что в Онтарио были выявлены первые случаи нового штамма коронавируса.

"Сегодня провинция Онтарио подтвердила два случая Омикрон-варианта COVID-19 в Оттаве, оба из которых были зарегистрированы у лиц, недавно приехавших из Нигерии. Служба общественного здравоохранения Оттавы ведет дела и контакты, а пациенты изолированы" , - говорится в заявлении.

Также там призвали правительство принять меры для всех путешественников, въезжающих страну.

"В дополнение к недавно объявленным мерам мы продолжаем призывать федеральное правительство предпринять необходимые шаги по обязательному тестированию в пункте прибытия для всех путешественников, независимо от того, откуда они прибывают, для дальнейшей защиты от распространения этого нового варианта" , - говорится в заявлении.

Главный врач здравоохранения Онтарио доктор Киран Мур сообщил, что проведет пресс-конференцию, посвященную этому варианту коронавируса.

Федеральный министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло также подтвердил первые два случая заболевания в Канаде и сказал, что он работает с официальными органами здравоохранения провинции, чтобы связаться с ними для отслеживания случаев.

"Поскольку мониторинг и испытания продолжаются в провинциях и территориях, ожидается, что другие случаи этого варианта будут обнаружены в Канаде" , - говорится в заявлении Дюкло.

Также он призвал канадцев пройти вакцинацию от коронавируса.