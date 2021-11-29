Эпохе дешевых б/у авто конец – цены продолжат расти

Возникший в мире дефицит новых автомобилей повлек за собой изменения и на других сегментах рынка. Опрошенные эксперты говорят, что в Украине стоимость бывших в употреблении импортных машин только с сентября выросла на 5-15%, сообщает UBR.

По мнению наших собеседников, этими же темпами подержанные машины будут дорожать и дальше, а один из экспертов в этой связи рекомендует не откладывать запланированную покупку автомобиля.

О причинах роста цен на б/у иномарки, а также о том, сколько он будет длиться, – далее в материале.

Почему возникла нехватка авто

Сегодня, чтобы купить новое импортное авто, нужно выстоять очередь на него в автосалоне – срок ожидания составляет от 4 до 7 месяцев в зависимости от бренда, рассказал гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Основной причиной задержек с поставками авто является нехватка микрочипов, которая, по словам эксперта, была вызвана тремя факторами:

пожаром на фабрике по производству микросхем компании Renesas Electronics в японском городе Нака, который произошел 19 марта и вывел из строя значительную часть оборудования на заводе. Renesas занимает 20-30% рынка микроконтроллеров, которые в т.ч. используются и в автомобилях;

ковидными ограничениями, из-за которых во многих странах работники не могли посещать предприятия по производству микрочипов. Не сказался карантин на снижениях темпа производства микрочипов только в Китае, власти которых раньше объявили о выходе из тотального локдауна;

увеличением спроса на бытовую технику в карантин – микрочипы, используемые в авто, также необходимы для микроволновок, холодильников и др. электронных приборов домашнего пользования, которые люди активней покупали во время локдаунов.

Как дефицит влияет на цены

Дефицит автомобилей не привел к росту их стоимости на первичном рынке, подчеркнул гендиректор ВААИД.

"Мировые автопроизводители ценят свою репутацию. Никто из них не будет ей рисковать, чтобы получить обвинения в поднятии цен из-за дефицита. Если они приняли решение работать с определенной нормой прибыли, то не изменят ее, даже если очереди возникнут на год вперед" , – выразил уверенность эксперт.

Однако Назаренко добавляет, что из-за задержек с поставками новых транспортных средств в Украине подорожали подержанные – часть автомобилистов, которая планировала приобрести новую машину, а старую продать, сейчас не могут этого сделать. Таким образом в Украине снизилось предложение б/у машин, а цены на них – выросли.

С этим мнением согласен и директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий. Кроме того, он указывает, что с нехваткой новых авто столкнулись не только рядовые автомобилисты, но и многие компании, которые формируют автопарк, в частности, из лизинговых машин.

Вместо того, чтобы обновить автопарк, им приходится эксплуатировать его более длительный срок.

Дефицит новых машин наблюдается не только в Украине, но и в Европе и США, отметил в свою очередь руководитель проекта "Авто24" Сергей Матусяк.

Он указал, что недостатка импортных иномарок на вторичном рынке Украины нет – только с начала года в нашу страну привезли около 450 тыс. б/у легковушек. Но, так как рост цен на первичном рынке простимулировал дополнительный интерес к подержанным авто и за границей, то последние приезжали в Украину уже по более высоким ценам.

При этом тренд удорожания б/у машин отразился на украинском рынке с задержкой.

"Перекупщики, которые привозят автомобили из-за рубежа, начали закупать их по более высоким ценам, соответственно, и продавать здесь дороже. Этот процесс в США и Европе начался еще в начале 2021 года. Но дошел к нам осенью, поскольку в стране были запасы привезенных машин" , – пояснил Матусяк.

Кроме первичного рынка на автовторичку также влияет и фактор усиленных карантинных ограничений, с которыми большинство украинских регионов столкнулось этой осенью. Об этом ранее рассказывал основатель компании по подбору автомобилей Car4you Владимир Валуйский.

Он пояснял, что из-за введенных для невакцинированных украинцев ограничений на поездки в общественном транспорте среди них увеличилось число желающих приобрести недорогую подержанную машину.

Спрос на автомобили в сегменте до $5 тыс. среди клиентов компании Car4you за последний месяц вырос в несколько раз.

Дорожают наиболее популярные машины

По оценке Валуйского, в сравнении с прошлым годом стоимость импортных подержанных авто ходовых моделей сейчас выше на 5-15% в зависимости от бренда.

При этом основатель Car4you поясняет, что диапазон цен на рынке для пятилетних машин (если руководствоваться предложением на Auto.Ria) остается в пределах $7-14 тыс. – приблизительно, как и в прошлом году.

На указанный уровень в 5-15% подорожала категория "ликвидных" авто – которые находятся в хорошем техническом состоянии и тех брендов, на которые среди украинцев есть стабильно высокий спрос.

При этом основная часть удорожания пришлась на осень этого года – цены на популярные в Украине импортные б/у авто выросли на 5-10% начиная с сентября, сказал нам директор Auto-Consulting Омельницкий.

В числе популярных он называет такие бренды, как Volkswagen, Skoda, Ford, Renault, Opel. Владимир Валуйский также отметил корейские Hyundai и Kia в качестве брендов, на который есть устоявшейся спрос в Украине, и добавил, что во всяком случае в Киеве, за последнее время намного увеличился спрос также и на BMW.

Когда авто перестанут дорожать

Стоит отметить, что рост цен на подержанные машины совпал с завершением периода льготной растаможки авто на еврономерах – с 11 ноября в Украине начали штрафовать "евробляхеров", которые нарушили сроки легализации своих авто в Украине.

"Сейчас можно сказать, что закончилась не только эпоха "евроблях", но и в принципе эпоха дешевых импортных б/у автомобилей" , – сказал по этому поводу директор Auto-Consulting.

Тренд на удорожание импортных б/у легковушек продлится и в следующем году, считает Омельницкий. При этом, говорит эксперт, рост будет идти теми же темпами в 5-10%, и как минимум до весны 2022 года.

О том, что весной обычно повышается спрос на автомобили, напоминает и Владимир Валуйский. Поэтому эксперт советует тем, кто планирует приобретение машину, при наличии средств сделать это сейчас.

"К тому же авторынок напрямую зависит от курса доллара, инфляции" , – отметил Валуйский.

В целом все собеседники сходятся во мнении, что остановится удорожание только после того, как будет преодолен дефицит машин на первичном рынке.