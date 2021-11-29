Вакцина от ВИЧ прошла успешные испытания на обезьянах

Группа исследователей Японского национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания сообщила, что разрабатываемая ими вакцина успешно ликвидировала в организме обезьян вирус, который вызывает СПИД. Об этом, со ссылкой на NHK, сообщает Деловая столица.

Сообщается, что ученые ввели обработанный ВИЧ японским макакам, привитым новой вакциной.

По данным исследователей, заразились четыре из семи обезьян, однако позднее в их организмах вирус перестал обнаруживаться. Ученые полагают, что в организме этих животных произошла иммунная реакция, стимулированная вакциной, которая привела к исчезновению ВИЧ.

Исследователи надеются приступить к клиническим испытаниям с участием людей примерно через пять лет.