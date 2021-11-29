Латвия призвала НАТО и ЕС сообщить РФ о последствиях эскалации в Украине

Важно, чтобы Европейский Союз и НАТО следили за ситуацией вблизи границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются "очень четкие последствия"﻿. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает Деловая столица.

Политик подчеркнул, что сейчас в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, и одна из них – гибридная атака на Латвию, Литву, Польшу и ЕС. По его словам, Латвия, Литва и Польша вынуждены отражать организованный нелегальный поток мигрантов, который идет через границы ЕС.

"У нас очень четкая и единая политика, и ее поддерживают наши партнеры — ЕС и НАТО" , — подчеркнул Кариньш.

Соответствующее заявление политик сделал после встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Второй угрозой в регионе премьер-министр назвал концентрацию российских войск у границ Украины, поэтому важно, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией и дали России четкий сигнал, что эскалация будет иметь последствия" , — отметил он.

Также премьер Латвии заявил, что наблюдающийся в Европе рост цен на газ создается искусственно.