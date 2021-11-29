Водителям рассказали, нужны ли зимние шины, когда нет снега
Дважды в году у всех водителей на повестке дня появляется вопрос «переобувки» автомобиля, и сейчас он очень актуален. Что нужно знать и учитывать водителям в Украине – расскажем в этом материале, сообщает Новости и Факты.
Когда именно необходимо «переобувать» авто?
Однозначный ответ на этот вопрос отсутствует, поскольку даже в границах одной области погодные условия могут значительно отличаться. Поэтому оптимальный вариант – действовать не только на основании даты в календаре, а принимать во внимание следующие факторы:
- Средняя температура воздуха (для летних шин – от +7 градусов, для зимних – менее +5);
- Состояние дороги (зимняя резина рассчитана на грязь, снег и лёд, тогда как летняя ориентирована на чистый асфальт и возможное наличие воды);
- Активизация других автомобилистов (в период смены сезонов все водители начинают обсуждать «переобувку», записываться на шиномонтаж и совершать другие сопутствующие действия).
Если все вышеупомянутые факторы совпадают – это верный признак того, что настала пора «переобувать» авто.
В чем отличия разных типов покрышек и как сделать правильный выбор?
Основная функция шины заключается в обеспечении надёжной сцепки колёс с дорогой. Сезонные покрышки имеют значительные отличия:
- Конфигурация протектора. На летней резине канавки и борозды предназначены для лучшего отвода воды из-под колеса. Это позволяет крепко держаться на дороге в дождь, а не «плыть» по ней. Зимние покрышки должны отводить не воду, а снег и густую грязь, поэтому конфигурация протектора у них предусматривает более глубокие и массивные элементы: важно не допускать повреждения канавок, что может сделать колёса скользкими.
- Шипы и ламели. Они применяются для улучшения сцепки со снегом и льдом на зимних покрышках. При этом в условиях сухого асфальта, особенно в жаркую погоду, они только мешают – создают дополнительное сопротивление, что приводит к росту расхода топлива.
- Эластичность резины. Состав каучуков сезонной резины выбирается таким образом, чтобы обеспечить наилучшие характеристики при определённой погоде и температуре воздуха. Летние покрышки могут выдерживать жару и горячий асфальт: они не плавятся, сохраняют форму и упругость даже при длительной езде по горячему покрытию. Зимние шины приспособлены к эксплуатации в холодную пору года: они сохраняют гибкость, не «дубеют» на морозе, но при повышении температуры быстро становятся мягкими. Автомобиль с такой «обувкой» хуже слушается руля и имеет увеличенный тормозной путь.