Водителям рассказали, нужны ли зимние шины, когда нет снега

Дважды в году у всех водителей на повестке дня появляется вопрос «переобувки» автомобиля, и сейчас он очень актуален. Что нужно знать и учитывать водителям в Украине – расскажем в этом материале, сообщает Новости и Факты.

Когда именно необходимо «переобувать» авто?

Однозначный ответ на этот вопрос отсутствует, поскольку даже в границах одной области погодные условия могут значительно отличаться. Поэтому оптимальный вариант – действовать не только на основании даты в календаре, а принимать во внимание следующие факторы:

Средняя температура воздуха (для летних шин – от +7 градусов, для зимних – менее +5); Состояние дороги (зимняя резина рассчитана на грязь, снег и лёд, тогда как летняя ориентирована на чистый асфальт и возможное наличие воды); Активизация других автомобилистов (в период смены сезонов все водители начинают обсуждать «переобувку», записываться на шиномонтаж и совершать другие сопутствующие действия).

Если все вышеупомянутые факторы совпадают – это верный признак того, что настала пора «переобувать» авто.

В чем отличия разных типов покрышек и как сделать правильный выбор?

Основная функция шины заключается в обеспечении надёжной сцепки колёс с дорогой. Сезонные покрышки имеют значительные отличия: