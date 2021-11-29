Рекордные пробки в столице: какие улицы стоят

В понедельник, 29 ноября, с самого утра Киев парализуют масштабные пробки. Водителям стоит быть внимательными из-за тумана и гололеда на некоторых участках, сообщает novyny.live.

Движение транспорта парализованно на:

проспекте Победы;

Набережном шоссе;

улице Крещатик;

на бульваре Тараса Шевченко ;

на Набережно-Рыбальском шоссе.

Также ГСЧС призывает водителей к ответсвенности и для безопастности себя и других членов дорожно-транспортного движения поменять шины на зимние.