Рекордные пробки в столице: какие улицы стоят
В понедельник, 29 ноября, с самого утра Киев парализуют масштабные пробки. Водителям стоит быть внимательными из-за тумана и гололеда на некоторых участках, сообщает novyny.live.
Движение транспорта парализованно на:
- проспекте Победы;
- Набережном шоссе;
- улице Крещатик;
- на бульваре Тараса Шевченко ;
- на Набережно-Рыбальском шоссе.
Также ГСЧС призывает водителей к ответсвенности и для безопастности себя и других членов дорожно-транспортного движения поменять шины на зимние.