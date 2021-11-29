Звезда "Сватов" Кошмал показала трехлетнего сына

Украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", показала фото сына Михаила, которому уже три года. Звезда редко делится снимками своего ребенка, но в этот раз поделилась, как вместе с мальчиком отдыхала в горах, сообщает Обозреватель.

Фотографию 27-летняя знаменитость обнародовала в личном аккаунте в Instagram. Она также показала красивый горный пейзаж и написала: "То є любов" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Анна Кошмал с сыном. Источник: Instagram / smorkovkina

Можно предположить, что актриса вместе с семьей проводила отпуск в Карпатах. В сторис Кошмал также опубликовала кадр, как ее муж нес сына на плечах.