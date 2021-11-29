Телескоп в Чили снял столкновение двух галактик в созвездии Водолея

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) обнародовала снимок галактики NGC 7727, которая располагается на расстоянии приблизительно 89 млн световых лет от нас в созвездии Водолея, сообщает 3Dnews.

Наблюдения говорят о том, что рассматриваемый объект сформировался в результате грандиозного «космического ДТП» — столкновения двух галактик. Это событие привело к слиянию взаимодействующих структур и образованию галактики большего размера.

На то, что NGC 7727 родилась в результате столкновения двух других галактик, указывают неправильная форма запечатлённой структуры и звёздные потоки, заметные в её периферийных областях.

Снимок получен на Обзорном телескопе ESO VLT (VST) в Чили в рамках программы VST-ATLAS. Цель этого обзора — получить подробную карту огромной области южного неба. Изучая галактики, расположенные в этой зоне, астрономы надеются по-новому взглянуть на природу тёмной энергии, которая, предположительно, вызывает ускоряющееся расширение Вселенной.