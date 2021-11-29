Tesla начнет экономить на доставке электромобилей клиентам

Генеральный директор Tesla Илон Маск призвал сотрудников сосредоточиться на "минимизации стоимости транспортировки", а не на ускорении доставки автомобилей клиентам, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Как правило, в конце каждого квартала Tesla наращивала поставки автомобилей клиентам, чтобы достичь запланированного уровня продаж до конца отчетного периода.

Но пандемия коронавируса перевернулся все с ног на голову. Во-первых, из-за глобального дефицита полупроводниковой электроники большинство автопроизводителей пересмотрели производственные планы. И Tesla не стала исключением. Во-вторых, в связи с карантинными ограничениями стоимость логистики существенно выросла, что на фоне снизившихся продаж больно бьет производителей по карману.

Tesla начнет экономить на доставке электромобилей клиентам
"Мы должны сосредоточить внимание на минимизации стоимости доставки, а не на больших расходах на ускоренные сборы, сверхурочную работу и временных подрядчиков только для того, чтобы машины прибыли в четвертом квартале", — написал Илон Маск общекорпоративном электронном письме сотрудникам Tesla.

И добавил, что за предыдущие полгода компания не отгружала сверхплановых электрокаров, но "потратила много денег, чтобы ускорить поставки в последние две недели каждого квартала".

Поэтому, вместо ускорения поставок сотрудники должны искать способы снижения стоимости доставки, подытожил босс Tesla.

Напомним, что в последние месяцы Tesla переживает серьезное давление из-за регулярных ошибок в работе собственного автопилота. Чтобы минимизировать риски, американский автопроизводитель решил легально использовать видеозаписи с салонов своих машин.

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