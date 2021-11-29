Выгодные вложения на 2022 год: инфляция набирает обороты

Выгодно вложить капитал можно всегда, вне зависимости от ситуации в мире. Но при этом важно понимать, что абсолютно безопасных инвестиций не бывает: потенциальная доходность – это награда именно за взятый на себя риск, сообщает UBR.

Например, одолжить деньги США – самому надежному заемщику с самой сильной экономикой в мире – можно особо не опасаясь за свои средства, и именно поэтому доходность трежерис (долговых обязательств правительства США) не превышает 2% годовых.

В то время как приобрести относительно недавно появившуюся криптовалюту, на которую по-прежнему периодически обрушиваются с критикой регуляторы, куда рискованнее. Отсюда и берутся цифры, превышающие 100% в год.

Страх перед девальвацией

В первую очередь, стоит обезопасить себя от самого главного риска для украинцев – обесценивания гривны.

"В данный момент инфляция составляет 10,9% и вряд ли стоит ожидать кардинального улучшения ситуации в 2022 году", – отмечает основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

Во-первых, добавляет эксперт, не будем забывать о ситуации на энергетическом рынке. Во-вторых, инвесторы уже вовсю готовятся к ужесточению кредитно-денежной политики ФРС и сворачиванию стимулирующих программ, способствовавших слабости доллара в 2020 и 2021 гг.

Индекс доллара (отношение "американца" к корзине валют развитых стран) с мая вырос на 7,5%, до отметок июня 2020 года.

Разгон инфляции

Учитывая тот факт, что подавляющие объемы международных расчетов с сырьем происходят именно в долларах, а большинство стран привлекает долг именно в американской валюте, стоит ожидать разгона инфляции по всему миру.

"Имея доллары на руках, не следует их просто держать на своем счете. Деньги должны работать, так что их следует направить в самые популярные инвестиционные инструменты в мире – американские акции" , – советует Сароян.

Американские индексы находятся на максимальных отметках, а самые знаковые компании торгуются вблизи рекордных уровней. Однако это не означает, что момент упущен – выгодные предложения на рынке можно найти всегда.

Ниже представлены акции трех компаний из разных сфер, которые торгуются по привлекательным ценам:

Duolingo – всемирно известная платформа для изучения языков. Сейчас акции торгуются вблизи отметок IPO, состоявшегося в июле 2021 года. В качестве драйверов роста стоит назвать возобновление туристической активности (интерес к иностранным языкам должен увеличиться), а также активные меры компании по монетизации действующей базы путем различных акций.

Платную подписку имеют всего лишь 5,5% от общего числа пользователей, но они приносят более 70% от общих доходов. Еще недавно эта цифра не превышала 1%. Дальнейшее увеличение этой доли будет позитивно сказываться на финансовых результатах;

Bandwidth – сервис, через который компании общаются с клиентами через свои сайты и приложения. Это может происходить как через отправку текстовых сообщений, push-уведомлений, интернет-телефонии и т.д.

Сейчас все общение переходит в онлайн, и фирмы, пренебрегающие возможностями по удаленному взаимодействию с пользователями, выглядят по крайней мере подозрительно. Bandwidth выставляет счет в зависимости от реально используемых мощностей, а значит, его доходы напрямую зависят от успеха клиентов, среди которых значатся такие компании, как Zoom и Google;

акции круизной компании Norwegian Cruise Line все еще торгуются на 50% ниже отметок начала 2020 года. Понятное дело, карантин ударил по пассажирскому водному транспорту сильнее всего, ведь его эксплуатация подразумевает длительное нахождение большого количества людей в изолированном пространстве.

Постепенно сфера начинает приходить в себя: сейчас свою работу возобновило 11 кораблей Norwegian Cruise Line, а в четвертом квартале их число должно увеличиться до 17. Ожидается, что уже в первые месяцы 2021 года Центр по профилактике и контролю заболеваний США снимет запрет на перевозку большого количества пассажиров, что позволит компании продолжить возобновлять активность.